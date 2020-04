Trump on football starting: "I told them I think you might be able to… and I hope they can start with people in the stands." — Andy Slater (@AndySlater) …

Continua a leggere >>>>> Donald Trump spera che gli sport possano riprendere perché “ci si stufa a guardare vecchie partite …

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...