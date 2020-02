Ancora record nei conti di Psa per il 2019 (ed è il terzo anno consecutivo), mentre il resto del mercato dell’auto è in affanno. «Forti del nostro business model e della nostra combattività, che hanno dimostrato la loro efficacia, siamo impazienti di entrare in una …

Continua a leggere >>>>> Dividendi più alti per Fca e Psa. Tavares: nozze senza ostacoli

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...