Via libera definitivo dai sindacati al rinnovo dei contratto nazionale dei bancari. Dopo il sì del comitato esecutivo dell’Abi dello scorso 16 gennaio, oggi è arrivato il disco verde anche dalle sigle sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin che, in una …

Continua a leggere >>>>> Disco verde al rinnovo del contratto bancari, ok dai sindacati

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...