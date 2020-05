Diminuzione di produttività: il superlavoro ci fa ignorare le esigenze di base, come dormire, in nome della produttività che a lungo andare diminuisce

Diminuzione di produttività. Se consideriamo attentamente tutti i comportamenti pericolosi che facciamo per le carriere professionali, forse smetteremo istintivamente di lavorare (a meno che non ci rendiamo conto successivamente che questa opzione non è così raccomandata).

Ne elenchiamo alcuni: se lavoriamo in un ufficio, restiamo seduti per ore – spesso in posizioni tutt’altro che consigliate – fissando lo schermo; saltiamo i pasti; a volte ignoriamo l’amicizia e la famiglia, portando via momenti che potrebbero non tornare mai più; ignoriamo il nostro ritmo, fisico e mentale, costringendoci a produrre, fare sempre di più.

I risultati non tardano ad arrivare: come abuso, superlavoro, il cosiddetto maniaco del lavoro, prima o poi presentando fatture. E tra le voci sulle ricevute leggiamo generalmente analisti, osteopati e life coach.

I sacrifici

Facciamo giostre, che è produttività fino alla fine, da cui non possiamo scendere. Tutto in nome della promozione sociale ed economica che in alcuni casi non è mai arrivata, date le condizioni del mercato del lavoro che stanno lottando per riconquistare la loro quota. E qualcuno, che è atterrato sull’Olimpo del successo, è orgoglioso di alcuni comportamenti che non sono affatto encomiabili. Tra le altre cose, si trascorre poco tempo a dormire. Sì, perché oggi, dannazione, ha solo 24 ore; Non vuoi sprecare un terzo per riportare il tuo corpo e la tua mente sulla strada giusta? Proprio per niente, la roba da bucato del cuscino è lì. Non per niente, famoso per “chi dorme non pesca i pesci”.

Per alcune persone, è stato creato un collegamento tra una costruzione molto precoce e il successo. Il New York Times ha recentemente recensito diversi uomini e donne di successo che dormivano poche ore a notte (puoi trovarlo nella galleria, se sei curioso). E per l’amor di Dio, hanno tutti fatto grandi cose nei rispettivi settori, ma a quale prezzo? Ora anche le pietre sanno che bene o male dobbiamo dedicare il sonno tra le sei e le otto ore.

La privazione del sonno è tutt’altro che buona, anche per la produttività che non viene toccata. Il professore di medicina del sonno di Harvard Charles A. Czeisler definisce la riduzione del sonno “un killer delle prestazioni”. Dormire quattro ore a notte equivale all’effetto di una notte insonne. Colpisce la memoria, l’attenzione, la capacità di concentrarsi su una domanda. Quindi vuoi preparare una presentazione a vita o chiudere il budget annuale.

Lo studio dell’Università dell’Arizona

Uno studio dell’Università dell’Arizona, riportato dall’American Academy of Sleep Medicine, ha cercato di misurare gli effetti della privazione del sonno sulle prestazioni. Per coloro che soffrono di insonnia moderata, ad esempio, la diminuzione di produttività rispetto a chi dorme come un dormitorio è del 58%; coloro che russano continuamente – problemi legati all’apnea notturna – perdono fino al 34% delle loro prestazioni; e coloro che mirano deliberatamente alla sveglia in anticipo per produrre più esperienza, una diminuzione di produttività del 29%, circa un terzo del totale. Senza considerare che dormire meno di quello non dovrebbe permetterti di entrare nei vestiti di moda che hai appena comprato con i soldi che guadagni dormendo molto poco. Sì, anche i disturbi del sonno hanno un effetto negativo sul metabolismo. In breve, un cane che si morde la coda.

Fai attenzione perché non ha senso recuperare il ritardo nei fine settimana. Il nostro equilibrio psicofisico richiede ordine. Quindi, ronfare per dodici ore la domenica non ha l’effetto desiderato, al contrario. Se è vero che da un lato dobbiamo lavorare tutti, o quasi, dall’altro, è importante trovare le giuste dimensioni. E anche se all’inizio sembreremo catturare meno pesci, a lungo termine ci accorgeremo che almeno avremo ancora le canne da pesca!

Il sonno, quanto ci piace e quanto è importante: il sonno rigenera l’energia fisica e mentale aumentando l’efficienza e la qualità delle azioni con impatti importanti sul lavoro.

La follia odierna della società, il continuo collegamento con il mondo attraverso la tecnologia e orari di lavoro altamente flessibili, si riflette nella qualità della vita e soprattutto nella qualità e quantità del sonno.

Partendo dalla considerazione che gli organismi umani hanno bisogno fisiologicamente del sonno, la continua riduzione delle fasi importanti di oggi, modifica significativamente il potenziale biologico con impatti in vari campi della vita.

In particolare, molti studi hanno dimostrato che il sonno scarso e il sonno scarso riducono la produttività del lavoro, aumentano il rischio sul lavoro, lo stress, perdono motivazione e interesse con impatti importanti sulle imprese e sull’economia nazionale.

Gli effetti positivi del sonno sul lavoro

Le persone che dormono di più sono più efficienti sul lavoro e nelle normali attività quotidiane. In effetti, il sonno ha un’importante funzione per ripristinare energia, risorse disponibili e il normale funzionamento del cervello e del corpo. Pertanto, le persone che riposano bene avranno più risorse da spendere in varie attività. e concentrazione, motivazione e coinvolgimento nel lavoro e nelle funzioni mentali con impatto sul ragionamento, sulla risoluzione dei problemi e sulla creatività.

Diminuzione di produttività e sonno

È facile comprendere in che modo questi elementi influenzano la produttività di individui e gruppi, promuovono la corretta attuazione del lavoro, idee nuove e funzionali, una migliore qualità delle azioni di vendita e di investimento e un aumento del numero di azioni intraprese durante l’orario di lavoro. Le buone relazioni aumentano. Essere meno stanchi, nervosi, stressanti grazie alla quantità e alla qualità delle ore di buon sonno aumenta la possibilità di confrontarsi con gli altri in modo proattivo, funzionale, catturare i segnali degli altri, modificare e “regolare” il proprio comportamento sulla base degli altri e organizzare le conversazioni in modo attento e funzionale a tale scopo.

Infine, i benefici del buon sonno sono la pianificazione e l’organizzazione delle capacità di impegno, l’aumento delle capacità individuali nell’adeguare la casa, il lavoro, gli interessi e altro in modi più utili, condividendo le risorse in modo funzionale e ottimale per ottenere il massimo da situazioni diverse.

Ore di sonno ottimali: non per tutti sono uguali

Se è vero che tutti abbiamo bisogno di dormire, è anche vero che questi bisogni non sono gli stessi per tutti e le variabili sono diverse: in primo luogo, le diverse fasi della vita sono associate alle diverse ore di sonno necessarie. In secondo luogo, c’è una differenza da persona a persona, quindi alcuni richiedono meno sonno di altri, ottenendo gli stessi risultati massimi.

Una delle cose più interessanti è che non tutto il giorno è il momento per una maggiore produttività e notti di riposo. In effetti, alcuni ricercatori (come il Dr. Michael Breus) parlano di “cronotipi” o di tendenze interne e biologiche per diventare persone al mattino, alla notte o in qualche luogo intermedio. Ciò dimostra che ogni individuo ha un orologio biologico che regola i diversi ritmi di sveglia. , e per un numero di notti è la pausa più grande per raggiungere la massima efficienza lavorativa durante il giorno e soprattutto la mattina dall’alba, per altri è vero il contrario.

Secondo i ricercatori se le aziende e le realtà lavorative rispettano questi cronotipi, offrono ai lavoratori l’opportunità di avere orari di lavoro più flessibili che consentano i massimi risultati individuali, la produttività dell’azienda sarà influenzata positivamente, così come il benessere dei lavoratori.

Chi dorme funziona meglio: alcune aziende lo conoscono bene

Data la posizione e le ampie conoscenze scientifiche sulla natura e l’importanza del sonno, molte aziende, in particolare quelle straniere, hanno e stanno attivando misure per migliorare la qualità della vita lavorativa dei propri dipendenti. una stanza speciale dove è possibile avere un “buon riposo” che si è dimostrato essenziale per la rigenerazione energetica, soprattutto dopo attività impegnative e costose.

Altri promuovono una maggiore flessibilità oraria (vedi lavoro intelligente), che consente ai lavoratori di attraversare la porta dell’ufficio con l’alba e lasciarlo a metà pomeriggio o altrimenti arrivare più tardi e fermarsi a tarda notte, rispettando così il cronotipo e utilizzando momenti di efficienza e produttività che è maggiore dell’individuo, l’azienda beneficia di questioni che non sono solo significative in termini di produttività, fatturato e profitto, ma anche per la riduzione dei costi a causa di incidenti, malattie, assenze, stress, ecc., che sono spesso associate a stanchezza eccessiva o cronica.

Alla fine, le informazioni sulla formazione sono corrette: le aziende che prestano attenzione al benessere dei propri lavoratori investono in sessioni di formazione sul ruolo del sonno, su come promuovere il miglioramento del riposo e ridurre i problemi di sonno e veglia.