Le auto elettriche non potranno mai diventare una vera alternativa a quelle tradizionali fino a che non verranno superati i limiti intrinseci del loro vero tallone di Achille: le batterie. Per quanto siano giunte alla ribalta solo recentemente, non bisogna …

Continua a leggere >>>>> Diavolo di una batteria

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...