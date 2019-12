Occorre una prospettiva insomma. C'è da puntellare un esecutivo nato in fretta e furia, certo; ma anche rimettere in sesto un Movimento 5 Stelle in crisi …

Continua a leggere >>>>> Di Maio: “Basta polemiche. Chi rema contro il governo fa un danno al Paese”

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...