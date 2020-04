Si mette in moto la macchina per far arrivare la liquidità alle banche. Nella notte tra lunedì e martedì è arrivato il via libera della Commissione Europea alle nuove norme introdotte con il decreto Liquidità in favore del settore produttivo per fare fronte alle …

Continua a leggere >>>>> Decreto Liquidità, via libera della Ue. Le banche ora possono dare i prestiti

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...