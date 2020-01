Pericolo di caduta e infortuni per i bambini collocati nel seggiolino posteriore per biciclette B’TWIN Bclip di Decathlon. Come riportato da Sportello dei Diritti, il brand di articoli sportivi sta richiamando i seggiolini venduti tra ottobre 2018 e novembre 2019.

