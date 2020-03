Sarà in vendita nel 2021 ad un prezzo accessibile come tutte le vetture del brand low cost del Gruppo Renault-Nissan. È derivata dal crossover che la Casa francese ha progettato per i mercati asiatici e per la Cina. Oltre ad un listino come sempre accessibile …

