In attesa dei negoziati Ocse, il decreto fiscale ha introdotto l’aliquota al 3 per cento per le società fornitrici di servizi digitali con un fatturato di almeno 750 milioni di euro. Eugenio Cau. di Eugenio Cau. 1 Gennaio 2020 alle 11:29. Da oggi arriva in Italia la web …

Continua a leggere >>>>> Da oggi arriva in Italia la web tax che ha fatto arrabbiare Trump

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...