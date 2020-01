Saldi invernali al via oggi 4 gennaio. Tante persone, fin dall’orario di apertura dei negozi, questa mattina, si sono messe a caccia dell’affare nelle vie dello shopping a Cuneo, in particolare tra via Roma e corso Nizza. I saldi dureranno 8 settimane. Già nella …

Continua a leggere >>>>> Da oggi al via i saldi invernali: anche in provincia di Cuneo, per 8 settimane, sarà caccia all’affare (FOTO)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...