L’emergenza sanitaria rimescola le carte in tavola per quanto riguarda la normativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2020. Il settore delle due ruote si appella all’Unione Europea per trovare una soluzione al deficit economico. 07 apr – 17:35 Euro 5 motori …

Continua a leggere >>>>> Da Euro4 a Euro5: l’industria moto chiede una proroga

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...