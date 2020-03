Esselunga scende in campo nella battaglia contro il coronavirus per sostenere con 2,5 milioni di euro gli ospedali e gli istituti in prima linea nell’assistenza dei pazienti e nella ricerca scientifica sul coronavirus. Un piano straordinario di attività per offrire il …

