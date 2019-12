Dalla Banca 30 milioni di euro per supportare il Gruppo alimentare negli investimenti in innovazione, nuove tecnologie e ricerca per la riduzione della plastica da imballaggio e l’utilizzo di materie riciclate o alternative. 20 Dicembre 2019. BNL Gruppo BNP …

Continua a leggere >>>>> Da Bnl il primo “Positive loan” nel settore food per Granarolo

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...