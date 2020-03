Doveva essere il palco di Ginevra ad ospitare l’anteprima mondiale del primo modello nativo Cupra. Si chiama Formentor e l’inizio delle consegne è previsto nell’ultimo trimestre di quest’anno. In un mercato in evoluzione e in un momento di forte crescita del …

Continua a leggere >>>>> Cupra Formentor, il Suv sportivo ad alte prestazioni

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...