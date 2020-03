Daimler AG è in trattative con le banche per una nuova linea di credito da almeno 10 miliardi di euro. Secondo Autonews la cifra servirà per superare le conseguenze della pandemia di coronavirus. Daimler sta cercando una linea di credito da 10 a 15 …

Continua a leggere >>>>> Crisi Mercedes-Benz: 10 Miliardi di euro per il COVID19

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...