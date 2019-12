Bitcoin e azioni dieci anni fa a confronto con oggi, non c’è partita, neanche con i migliori titoli quotati sulla piazza di Wall Street. La view di Josh Rager su BTC da qui a pochi anni. Come guadagnare con l’oro digitale il mille per cento. Ci sarà una crisi …

Continua a leggere >>>>> Criptovalute: Bitcoin, la carta vincente per i prossimi 10 anni

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...