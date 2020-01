Le Imprese possono incorrere nel rischio sanzioni in caso di errata classificazione delle attività agevolate svolte per ricerca e sviluppo. In particolare, l’indebita fruizione del credito d’imposta R&S sembra rientrare nei crediti non spettanti, ma se così fosse gli …

Continua a leggere >>>>> Credito d’imposta R&S: imprese a rischio sanzioni (anche penali) in caso di errata classificazione

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...