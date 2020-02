MILANO – Banche e scandali si intrecciano sempre più in questa stagione di trimestrali. Esempi ne sono le – diverse – vicende di Crédit Suisse e Barclays, che oggi hanno svelato conti con utile in forte crescita ma si prendono l’attenzione soprattutto per le …

