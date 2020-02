BANCHE MILANO Il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha chiuso il 2019 con un utile netto aggregato di 846 milioni, in crescita del 7% rispetto al 2018, con un contributo, in termini di utile netto, di 314 milioni (+ 15%) da parte del gruppo bancario italiano.

Continua a leggere >>>>> Credit Agricole Italia, utile di gruppo a 846 milioni

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...