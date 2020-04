In Giappone, Nissan inizia la produzione di visiere protettive per gli operatori sanitari giapponesi che lavorano in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. Il piano attuale prevede la realizzazione di 2.500 visiere al mese, con l’inizio della produzione ad …

Continua a leggere >>>>> Covid-19 prosegue l’impegno di Nissan nel fronteggiare l’emergenza sanitaria

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...