Rate sospese fino a 18 mesi e senza bisogno di presentare l’Isee. Non solo. Lo stop ai mutui prima casa viene esteso anche agli autonomi e ai professionisti. Il tetto massimo è di 250mila euro. Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove regole per la …

Continua a leggere >>>>> Covid 19, mutui sospesi anche senza Isee (e per gli autonomi)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...