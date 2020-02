Il costo sostenuto per l’acquisto e la posa in opera, dell’impianto per ricaricare i veicoli alimentati a energia elettrica, può essere detratto con la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020 per l’anno 2019. Il fenomeno delle auto elettriche è in espansione, …

Continua a leggere >>>>> Costo colonnine ricarica auto elettriche deducibili al 50%

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...