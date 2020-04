Le misure per l’emegenza virus sono costose e il Tesoro rilancia i Btp Italia e prepara un nuovo titolo a tasso fisso. Dietro la ricerca di finanziamenti il timore che i prestiti non bastino (come hanno detto Tria e Scandizzo a Formiche). In assenza di certezze su …

