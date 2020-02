Aerei quasi vuoti per effetto di migliaia di cancellazioni. Da lunedì, raccontano fonti vicine al dossier, è aumentato in maniera anomala il tasso di non presentazione in aeroporto di passeggeri prenotati ed è fortemente rallentato il ritmo di nuove prenotazioni.

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, voli vuoti e disdette: Alitalia, 3900 in cassa integrazione

