“Ricostruiremo in onore di tutti quello che oggi sono morti”. Così Donald Trump, in un'intervista telefonica con Fox News, si è impegnato a ricostruire in …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, Trump: “Ricostruiremo l'economia Usa per onorare le vittime del virus”

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...