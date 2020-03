L’azienda Tombolini, storica firma d’abbigliamento, ha deciso di convertire e dedicare una parte della produzione per la realizzazione di mascherine protettive e di camici medici mettendo a disposizione il proprio Know-how per far fronte a questa situazione …

