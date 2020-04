L’emergenza coronavirus sta bloccando tutti gli italiani in casa, con concessionarie chiuse e l’impossibilità (escluso per necessità urgenti) di sottoporre la propria auto alla manutenzione. Suzuki ha deciso così di estendere per un mese le garanzie ufficiali …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus: Suzuki estende le garanzie e posticipa tagliandi e richiami

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...