Sterlina in caduta libera, penalizzata come le altre principali valute dal rialzo del dollaro. La valuta britannica è scesa fino a 1,182 dollari, un livello che non si vedeva dal 1985, peggio quindi del minimo di 1,1892 dollari toccato a ottobre 2016 dopo il …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus: sterlina peggio che con Brexit. Bank of England: sul tavolo ogni opzione

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...