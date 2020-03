L’emergenza coronavirus costringe a rivedere spostamenti, viaggi e partecipazioni ad eventi. Nel caso quindi si rinunciasse a pacchetti turistici, concerti, spettacoli e avvenimenti sportivi è o no possibile ottenere il rimborso? E come? Come precisato da …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, rinuncia a viaggi organizzati e voli: come ottenere il rimborso

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...