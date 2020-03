Il Coronavirus miete un’altra vittima illustre, dopo Ginevra, tra i saloni dell’auto. Si tratta del New York Auto Show, originariamente in programma dal 10 al 19 aprile, che rispetto alla kermesse svizzera (annullata definitivamente) verrà tuttavia rischedulato a …

Coronavirus, rimandato ad agosto il Salone di New York. Per una volta lo show non va avanti

