Perché qui – da don Antonio Vitiello – si dorme pure. … torni il loro turno, li tiene in queste brande di emergenza per farli tornare a dormire in strada».

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, ressa alla mensa dei poveri della Sanità: per mangiare si ritira il numero

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...