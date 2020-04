Tra i farmaci per il coronavirus potrebbe esserci il remdesivir. Un enzima polimerasi (nsp12), che è la componente centrale della replicazione del virus, sembrerebbe essere il target principale dell’antivirale remdesivir, già utilizzato per Ebola, e adesso in via …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, Remdesivir ha effetti positivi su 53 pazienti: lo studio

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...