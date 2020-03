(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Milano, 09 mar – “Il peggio per l’economia arrivera’ solo nel corso dei prossimi mesi”. E’ quanto scrive Joachim Fels, Global Economic Advisor di Pimco, in un aggiornamento all’outlook alla luce della diffusione del coronavirus.

Continua a leggere >>>>> Coronavirus: Pimco, il peggio per economia arrivera’ nei prossimi mesi

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...