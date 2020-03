(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – New York, 04 mar – I Paesi membri del Fondo monetario internazionale (Fmi) si sono impegnati a fornire il sostegno necessario a limitare l’impatto sull’economia del coronavirus. In un comunicato rilasciato alla fine di una …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus: Paesi Fmi promettono “tutto il sostegno necessario” a limitare impatto (RCO)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...