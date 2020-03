DiaSorin Molecular, una divisione del gruppo italiano DiaSorin quotato in Borsa a Milano, ha ricevuto dalla Food and Drug Administration statunitense l’autorizzazione all’uso di emergenza per il test Simplexa COVID-19 Direct Kit, che «è in grado di fornire …

