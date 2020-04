MV Agusta scende in campo nella gara di solidarietà per aiutare gli ospedali varesini in emergenza Coronavirus. L’azienda ha deciso di donare all’ASST dei Sette Laghi una sofisticata attrezzatura che consentirà in modo rapido di analizzare fino a 96 …

