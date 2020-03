Liquidità, liquidità, liquidità. Subito. Adesso. Allo Stato, per spenderla in ospedali e sanità. E alle imprese, per consentire loro di pagare stipendi e fornitori e superare questo momento difficile. Non è la prima di crisi che Carlo Messina si trova ad affrontare, …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, Messina: Intesa Sanpaolo donerà 100 milioni per cure e ospedali

