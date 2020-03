MILANO (ITALPRESS) – McDonald’s Italia e Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald hanno deciso di donare 1 milione di euro per far fronte all’emergenza COVID-19 nella Regione Lombardia. L’obiettivo e’ quello di contribuire alla realizzazione del …

