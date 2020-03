Il gruppo francese Lvmh, noto soprattutto per alcuni brand di moda come Louis Vuitton, Dior, Fendi, ha annunciato oggi che dedicherà in Francia la sua unità profumi e cosmetici a produrre esclusivamente il gel disinfettante da distribuire in tutto il territorio …

