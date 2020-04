L’impatto del coronavirus sui rifiuti in Italia costerà un miliardo. Lo sostiene un’analisi di Althesys (società di consulenza strategica ambientale). Il sistema dei rifiuti “subisce perdite rilevanti per la gestione degli scarti industriali e urbani, e in più subisce anche …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, l’emergenza sui rifiuti in Italia costerà un miliardo

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...