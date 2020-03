Francoforte mette in campo una misura che vale 30 miliardi e può innescare prestiti per 450 miliardi, in favore di famiglie e imprese. Gli istituti bancari non potranno neanche acquistare azioni proprie. Bankitalia: chi non è d’accordo dovrà fornirci le sie …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, le regole della Bce sulle banche europee: “Alt alla distribuzione dei dividendi”

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...