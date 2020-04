Meno di zero, “Less Than Zero”. Il drammatico titolo usato ieri dal Wall Street Journal in apertura del suo sito non si riferiva al romanzo di Bret Easton Ellis, che raccontando i dolori dei giovani di Los Angeles negli anni Ottanta aveva definito l’era del …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, le quotazioni del petrolio sprofondano. Ribasso storico: sotto zero dollari al barile

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...