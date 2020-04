Gli ingenti interventi della Bce e l’attesa che l’Eurogruppo annunci misure concrete per sostenere le economie più colpite dal coronavirus hanno fatto ripartire i mercati, con tutte le Borse europee in forte rialzo e anche Wall street molto tonica. Bene per l’Italia …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, le Borse ripartono con gli acquisti della Bce: comprati 30 miliardi di bond in 5 giorni

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...