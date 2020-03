(Teleborsa) – Il dividendo UBI potrebbe essere oggetto di discussione di un CdA straordinario da tenersi in settimana, prima dell’assemblea fissata per l’8 aprile. UBI è uno dei Gruppi bancari che si prepara a rispondere all’invito di Bce e Bankitalia in merito …

