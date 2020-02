Stop di 30 giorni di tutte le attività previste in tutta Italia dall’Automotoclub Storico Italiano per contribuire alla strategia di contenimento della diffusione del coronavirus messa in atto da alcuni giorni dal governo. Ad annunciarlo con una nota è la stessa ASI …

