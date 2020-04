(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Milano, 17 apr – In Spagna i contagi da coronavirus sono aumentati di 5.252 casi in un giorno, pari al 2,8%, a un totale di 188.068 e il tasso di letalita’ che si mantiene al 10,5%. Lo ha reso noto Fernando Simon, direttore del …

