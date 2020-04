ROMA. Eurobond, coronabond, recovery bond: comunque li si chiami, la strada imboccata da Giuseppe Conte per ottenere uno strumento di vera condivisione del debito in Europa è sempre più in salita. Ciò non significa che la campagna mediatica di questi …

Coronavirus, in arrivo garanzie per 500 miliardi. E per il premier il Mes non è più tabù

