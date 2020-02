… caso dell'Aquila con il cosiddetto G8, costruito dopo il terremoto del 2009 in occasione dell'evento mondiale che si svolse nel capoluogo regionale.

Continua a leggere >>>>> CORONAVIRUS: IN ABRUZZO PRE TRIAGE PER NON INTASARE I PRONTO SOCCORSO

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...