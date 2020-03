NEW YORK – L’allarme sanitario che si è esteso anche agli Stati Uniti e l’impossibilità per quasi tutti gli addetti ai lavori di spostarsi per e da quel Paese dall’Europa e dall’Asia hanno spinto gli organizzatori del New York International Auto Show ha modificare …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, il New York Auto Show slitta a fine agosto. Era previsto ad aprile

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...